Görlitz - Polizisten haben ein griffbereites Bajonett in einem Auto an der polnischen Grenze entdeckt. Polnische Grenzschützer und deutsche Bundespolizisten kontrollierten den Wagen am Dienstag an der Autobahn 4 in Görlitz, wie die Bundespolizei Ludwigsdorf mitteilte. Dabei fanden sie die Waffe in einem Fach an der Fahrertür, wie es hieß.

Außerdem war der Führerschein des 46 Jahre alten Autofahrers der Polizei zufolge gefälscht und der Wagen nicht versichert. Der Mann sei in Deutschland bereits wegen Drogendelikten aktenkundig. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.