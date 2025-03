Polizisten finden mehr als acht Kilogramm Cannabis in Auto

Eisenach - Polizisten haben eine große Menge an Drogen im Kofferraum eines Autos bei Eisenach gefunden. Insgesamt handelte es sich um mehr als 8 Kilogramm Cannabis und 1,6 Kilogramm Haschisch, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Allein das Cannabis habe im Straßenverkauf einen Wert von ungefähr 80.000 Euro, hieß es.

Die Beamten kontrollierten das Auto, in dem zwei Personen saßen, am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle auf der A4 in Höhe von Eisenach. Später durchsuchten die Polizisten die Wohnungen der beiden Menschen - allerdings ohne weitere Drogen zu finden.