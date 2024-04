Berlin - Bei der Kontrolle eines Autos in Britz haben Polizisten am Samstagabend unter anderem zwei scharfe Schusswaffen im Kofferraum gefunden. Außerdem hatte der 26 Jahre alte Fahrer Patronen, ein Messer, einen Schlagstock, ein großes Tierabwehrspray, einen gefälschten Führerschein und diverse Medikamente im Wagen, die teilweise unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte.

Die Beamten hatten den Mann demnach angehalten, weil er auffällig und ein wenig zu schnell gefahren war. Der 26-Jährige hatte der Durchsuchung des Autos laut Polizei freiwillig zugestimmt. Die Polizisten durchsuchten im Anschluss die Wohnung des Mannes auf Anordnung der Staatsanwaltschaft - fanden dort aber nichts, wie es hieß.