Südlich von Brandenburg an der Havel kontrolliert die Polizei ein Auto. Erst gerät der Fahrer wegen eines positiven Drogentests in den Fokus der Beamten, dann auch sein Beifahrer.

Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel - Die Polizei hat bei Brandenburg an der Havel einen Straftäter gestellt. Beamte kontrollierten am frühen Samstagmorgen ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde zunächst der 37 Jahre alte Fahrer des Wagens positiv auf Drogen getestet.

Als die Polizisten auch den 38 Jahre alten Beifahrer überprüften, stellte sich heraus, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Da der Mann die offene Geldsumme - ein vierstelliger Betrag - vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Warum gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit.