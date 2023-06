Osnabrück - Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Serienbetrügers in einem Osnabrücker Hotel ist eine Polizeibeamtin verletzt worden. Der 49 Jahre alte Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, soll für mehrere Diebstähle aus Wohnungen in Stadt und Landkreis Osnabrück verantwortlich sein, die in den vergangenen Tagen begangen wurden. Er habe sich unter anderem als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgegeben und sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen von Senioren verschafft, teilte die Polizei am Freitag mit. Zum Teil habe der Mann auch Geld von seinen Opfern erbeutet.

Zwei Ermittlerinnen kamen demzufolge am Mittwoch auf die Spur des 49-Jährigen und erwirkten einen Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht. Als sie ihn in der Hotellobby ansprachen, war er zunächst geschockt und setzte sich hin. Dann habe er fliehen wollen, sei aber von den Polizistinnen, einem Hotelmitarbeiter und einem Gast daran gehindert worden. Dabei sei eine der Beamtinnen am Bein verletzt worden. Sie war danach den Angaben zufolge zunächst nicht dienstfähig.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann auch in den Bereichen Oldenburg, Münster und Mönchengladbach mit ähnlich gelagerten Taten aufgefallen sei, hieß es. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft gebracht.