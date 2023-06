Erfurt (dpa/th) – - Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Pommer (Linke) sieht Investitionsbedarf für die Landtagsgebäude in Erfurt in den nächsten Jahren. „Wir werden ganz sicher bauen“, sagte Pommer der Deutschen Presse-Agentur. Dabei gehe es um Sanierungen und Modernisierungen an den schon bestehenden Gebäuden des Landtages, nicht um Neubauten, auch wenn das Parlament zuletzt räumlich an die Grenzen seiner Kapazität gelangt sei. Ihr Ziel sei, die Vorarbeiten dazu zu leisten, dass der Landtag im Jahr 2030 wieder ein im umfassenden Sinn des Wortes modernes Parlament sei.

Das Abgeordnetenhaus und das Verwaltungshochhaus des Landesparlaments waren in den 1990er Jahren modernisiert, dass Funktionsgebäude und der Plenarsaal Anfang der 2000er Jahre neu gebaut worden. Für die damalige Zeit seien die Gebäude sehr modern gewesen, sagte Pommer. „Da waren wir vorbildlich, heute genügen wir vielen Anforderungen nicht mehr.“ Es gehe etwa um Verbesserungen bei der Barrierefreiheit. So seien beispielsweise Toiletten und Fahrstühle des Landtages für manche Rollstuhlfahrer nicht ausreichend groß. Zudem müssten beispielsweise Datenleitungen erneuert werden, um den Anforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Auch in Sachen Energieeffizienz gelte es, einiges an Technik zu erneuern.

Die möglichen Kosten für Modernisierungs- und Umbauarbeiten in den Landtagsliegenschaften sind noch unklar. Nach Einschätzung Pommers wird dafür aber in jedem Fall ein Millionenbetrag nötig sein. Zunächst müsse eine Machbarkeitsstudie dazu erstellt werden. Allein dafür benötige die Landtagsverwaltung nach den derzeitigen Planungen etwa 300 000 Euro. Diese Gelder habe sie bereits für den Landeshaushalt 2023 angemeldet, sagte Pommer. Die Abgeordneten hätten diese geplante Ausgabe dann aber wieder gestrichen. Sie hoffe, dass das Geld im nächsten Jahr zur Verfügung stehen werde.

Schon seit einiger Zeit beschäftigt sich eine innerparlamentarische Arbeitsgruppe damit, wie sich das Landesparlament in den nächsten Jahren verändern muss. Dabei geht es auch um bauliche und organisatorische Fragen der Parlamentsarbeit.