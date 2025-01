Erfurt - Die Thüringer Finanzämter machen einer neuen Auswertung zufolge mehr Tempo und gehören zu den schnellsten bundesweit. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Einkommenssteuererklärung lag 2024 bei 45,7 Tagen, wie das Internet-Portal „Lohnsteuer-kompakt.de“ mitteilte. Damit lag Thüringen im Bundesländer-Vergleich hinter Hamburg auf Platz zwei.

Noch vor wenigen Jahren zählten die Finanzämter im Freistaat zu den langsamsten: So brauchten sie im Jahr 2020 noch durchschnittlich 71,4 Tage pro Einkommenssteuererklärung, wie aus der Übersicht des Portals hervorgeht. Damals landete Thüringen im Bundesländer-Vergleich auf dem letzten Platz. Inzwischen liegen die Bearbeitungszeiten im Freistaat unter dem Bundesdurchschnitt von 50,8 Tagen im Jahr 2024.

Dabei gibt es von Region zu Region Unterschiede. Am schnellsten waren die Finanzämter in Sondershausen, Altenburg und Ilmenau, am langsamsten in Erfurt, Pößneck und Gera. In Gera vergingen pro Einkommenssteuererklärung im Durchschnitt 58,4 Tage für die Bearbeitung.