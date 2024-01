Leipzig - Unbekannte haben in Leipzig Bilder von Holocaustopfern beschmiert. Am frühen Samstagmorgen seien sechs Porträts am Willy-Brandt-Platz mit grünem und schwarzem Marker verunstaltet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bilder seien Teil einer Holocaust-Gedenkausstellung. Auch am Hauptbahnhof wurden den Angaben zufolge mehrere Bilder der Ausstellung beschädigt. Nun ermittelt der Staatsschutz wegen Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Am Sonnabend war der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust.