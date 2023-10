Hannover - Die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover hat ihre Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Insgesamt kamen an neun Tagen knapp 110.000 Besucher, wie die Deutsche Messe am Sonntag, dem Schlusstag der Veranstaltung, mitteilte. Damit sei das Ziel der Veranstalter, eine sechsstellige Besucherzahl zu erzielen, erreicht worden. Ein Jahr zuvor hatten 95.000 Menschen die Ausstellung besucht. Über 770 Aussteller informierten über ihre Produkte und boten sie zum Kauf an. 2022 waren es 550 Aussteller.

Beim Kaufen und Bestellen waren die Besucher allerdings etwas zurückhaltender als im Vorjahr: Hätten 2022 noch 83 Prozent der Besucher etwas gekauft, seien es in diesem Jahr 80,1 Prozent gewesen, teilte die Messe mit. Der durchschnittliche Kaufbetrag lag aber in diesem Jahr bei 478,40 Euro. 2022 waren es etwa 10 Euro weniger.

Deutsche-Messe-Chef Jochen Köckler sprach von einem „tollen Erfolg“. Die gestiegene Besucher- und Ausstellerzahl unterstreiche die Bedeutung von Publikumsmessen.