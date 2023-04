Bremen - Bei der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft am 14. Mai sind annähernd 463.000 Menschen wahlberechtigt. In der Stadt Bremen sollten die Wahlbenachrichtigungen von diesem Dienstag an verschickt werden, kündigte Landeswahlleiter Andreas Cors an. In Bremerhaven gingen die ersten Briefe schon am Montag in die Post. „Mich würde besonders freuen, wenn es wieder gelingt, eine hohe Wahlbeteiligung zu generieren“, sagte Cors. Bei der Wahl 2019 gaben im kleinsten Bundesland 64,1 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab, davon 27,8 Prozent per Brief.

Der Landeswahlleiter rechnet damit, dass in diesem Jahr wieder viele Menschen per Brief wählen werden. Man sei darauf vorbereitet, bis zu 120.000 Unterlagen zu bearbeiten, sagte Cors. Im Bereich der Stadt Bremen sollen 354 Wahllokale mit je vier Kabinen eingerichtet werden. Damit soll verhindert werden, dass sich lange Schlangen bilden wie bei den Wahlen 2021 in Berlin, die wiederholt werden mussten.

Der Stimmzettel ist ein dünnes Heft mit 24 Seiten. Die Wählerinnen und Wähler dürfen 5 Stimmen auf 16 Parteien und deren Bewerber verteilen. Wegen des komplizierten Verfahrens dauert die Auszählung mehrere Tage. Der Landeswahlleiter veröffentlicht deshalb spät am Wahlsonntag nur eine repräsentative Hochrechnung - kein vorläufiges amtliches Endergebnis wie in anderen Bundesländern.