Lange muss der 1. VfL Potsdam auf seine ersten Punkte in der Handball-Bundesliga warten. Im 20. Spiel ist es dann endlich so weit.

Potsdam - In ihrem 20. Bundesliga-Spiel haben die Handballer des 1. VfL Potsdam die ersten Punkte geholt. Die Potsdamer gewannen zu Hause in der MBS-Arena gegen den TVB Stuttgart 28:25 (11:11). Trotz des ersten Bundesliga-Erfolgs in der Vereinsgeschichte bleibt das Team von Trainer Emir Kurtagic Tabellenletzter. Beste Potsdamer Werfer waren Maxim Orlov mit sechs und Elias Kofler mit fünf Toren.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und erzielten schnell die ersten beiden Treffer. Stuttgart leistete sich zu viele technische Fehler und lag so nach knapp zehn Minuten 2:5 zurück. Die Gäste konnten zwar mit einem 3:0-Lauf kontern, aber Potsdam bestrafte immer wieder die Fehler der Schwaben und blieb anschließend meist knapp vorn.

Zur Pause glich Stuttgart wieder aus, aber nach dem Seitenwechsel holte sich Potsdam die Führung zurück. Die Brandenburger agierten nun konsequenter. Der TVB ließ zu viele Chancen liegen. Zehn Minuten vor Ende war Potsdam auf 25:20 davongezogen. Und diese Führung ließ sich das junge Team anschließend nicht mehr nehmen.