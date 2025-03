Potsdam - Das Kunsthaus „Das Minsk“ in Potsdam bekommt eine neue Leitung. Ab dem 1. April werde Anna Schneider den Posten der Direktorin übernehmen, teilte eine Sprecherin des Minsk mit. Schneider war zuletzt als Kuratorin am Haus der Kunst in München tätig. In ihrer Zeit dort realisierte sie unter anderem Ausstellungen mit Künstlern wie Theaster Gates, Meredith Monk, Michael Armitage und Frank Bowling. Mit Potsdam hat Schneider eine weit zurückreichende Beziehung: Sie studierte bereits an der Fachhochschule in Potsdam.

Das Gebäude des heutigen Minsk wurde in den 1970er Jahren erbaut und war zu DDR-Zeiten als Gaststätte ein beliebtes Ausflugsziel in Potsdam. Auch nach der Wende wurde dort einige Jahre lang ein Restaurant betrieben. Dann verfiel das Haus. 2019 erwarb die Stiftung des Kunstmäzens und Software-Milliardärs Hasso Plattner den Bau, um ihn zu sanieren und der Öffentlichkeit als Kunsthaus wieder zugänglich zu machen. Seit 2022 zeigt das Museum überwiegend Werke von DDR-Künstlern, die Teil der Kunstsammlung Plattners sind, ebenso wie Gegenwartskunst.