Potsdam/Berlin - Studierende der Universität Potsdam haben eine bessere nächtliche Verkehrsanbindung zwischen der Landeshauptstadt und Berlin gefordert. Aktuell bestehe insbesondere durch die Unterbrechung des S-Bahn-Betriebs in Berlin von etwa 1 bis 4 Uhr morgens eine deutliche Diskrepanz im nächtlichen Verkehrsangebot, hieß es in einer Mitteilung der Allgemeinen Studierendenschaft (AStA) vom Montag. Während die Berliner Bezirke auch in den Nachtstunden gut angebunden seien, fehlten zu dieser Zeit direkte Verbindungen nach Potsdam.

Die Situation betreffe insbesondere Studierende der Universität, die in Berlin wohnen, hieß es weiter. Nicht selten würden Studenten oder Studentinnen wegen der nächtlichen Betriebspause unerwartet in einer der beiden Städte stranden. Um dieses Problem zu lösen, fordert der AstA daher nachts eine mindestens halbstündige Anbindung zwischen Berlin und Potsdam. Dies würde nicht nur den Studierenden, sondern allen Einwohnern der Metropolregion zugute kommen.