Leipzig - Die Handballer des 1. VfL Potsdam haben auch im 18. Anlauf den ersten Punktgewinn in der Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Emir Kurtagic unterlag vor 4.602 Zuschauern beim SC DHfK Leipzig deutlich mit 19:32 (10:17) und rangiert weiter abgeschlagen am Tabellenende. Bester Werfer bei den Potsdamern war Dustin Kraus mit fünf Toren.

Sechs Tage nach dem ermutigenden Auftritt beim 21:22 gegen Lemgo unterbanden die Potsdamer durch gutes Rückzugsverhalten zunächst das Tempospiel der Gastgeber und erzwangen so eine ausgeglichene Anfangsphase. In der Folge scheiterten sie jedoch wiederholt an Leipzigs Torhüter Domenico Ebner.

Potsdam agiert zu fahrig

Die achtminütige Potsdamer Durststrecke nutzten die Gastgeber um Nationalspieler Luca Witzke gnadenlos aus, um sich auf 10:5 (17. Minute) abzusetzen. Der Tabellenletzte agierte nun immer fahriger, und dem SC DHfK genügte ein solider Auftritt, um bis zur Pause einen komfortablen Vorsprung herauszuspielen.

Auch nach dem Wechsel lahmte das Offensivspiel der Gäste. Die Leipziger kontrollierten die Partie ohne große Mühe. In der 36. Minute wuchs der Potsdamer Rückstand erstmals auf zehn Tore an. Selbst in der Schlussphase, als die Gastgeber in den Schongang schalteten, gelang keine Ergebniskosmetik mehr.