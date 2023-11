Erfurt - Die Präsidentin des Landessozialgerichts ist tot. Kerstin Jüttemann starb am 10. November, wie das Justizministerium am Freitag mitteilte. Sie war seit 2020 Präsidentin des Landessozialgerichts in Erfurt gewesen und zuvor 2007 Vorsitzende Richterin dort geworden. Seit 1993 war die 1961 Geborene in der Thüringer Justiz an verschiedenen Gerichten tätig gewesen.

„Kerstin Jüttemann hat die Thüringer Justiz in den vergangenen 30 Jahren maßgeblich beeinflusst. Mit Empathie und ihrer exzellenten Expertise prägte sie die Entwicklung der Sozialgerichtsbarkeit“, sagte Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne). Als leidenschaftliche und vorbildliche Juristin habe Jüttemann bleibende Verdienste erworben.

Zunächst werde der Vizepräsident Micheal Böck das Landessozialgericht leiten, bis die Nachfolge von Jüttemann geklärt sei, so ein Sprecher des Justizministeriums auf Nachfrage.