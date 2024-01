Duisburg - Mit frischer Energie geht Ex-Nationalspieler Michael Preetz seine neue Aufgabe als Geschäftsführer des MSV Duisburg an. „Wir stehen hier alle vor einer Situation, die extrem herausfordernd ist. Aber meine Akkus sind voll. Ich will jetzt anpacken und helfen“, sagte der 56-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag. Der MSV ist in der 3. Liga akut vom Abstieg bedroht. Die Duisburger liegen nach 21 von 38 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

„Ich habe mir gut überlegt, ob ich in dieser Situation hier reingehe“, sagte Preetz. „Und ich habe es nur vor dem Hintergrund gemacht, dass in mir die feste Überzeugung gereift ist, auch nach vielen intensiven Gesprächen, dass wir das gemeinsam schaffen können. Dem werden wir alles unterordnen.“

Preetz hat nach seiner Karriere als Fußballer viele Jahre als Funktionär bei Hertha BSC gearbeitet. Bei den Berlinern war er zunächst Assistent der Geschäftsführung, ehe er Mitte 2009 zum Geschäftsführer Sport und Kommunikation aufstieg. Den Posten behielt er bis zur Trennung vor rund drei Jahren.