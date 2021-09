Preis der Nationalgalerie: Kandidaten 2021 stellen aus

Berlin - Wer gewinnt den Preis der Nationalgalerie? Rund drei Wochen vor der Entscheidung stellen die nominierten Künstlerinnen und Künstler in Berlin aus. Bis Anfang 2022 sind Werke von Lamin Fofana, Calla Henkel und Max Pitegoff, Sandra Mujinga sowie Sung Tieu im Hamburger Bahnhof zu sehen. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und soll die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern würdigen, die in Deutschland leben und jünger als 40 Jahre sind. Am 7. Oktober soll entschieden werden, wer die Auszeichnung gewinnt und 2022 eine Einzelausstellung bekommt.