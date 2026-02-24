Ausverkaufte Aufführungen, Zusatztermine und nun einen Opern-Preis: Die Chemnitzer Uraufführung „Rummelplatz“ begeistert das Publikum vor Ort und Musikexperten jenseits der Region gleichermaßen.

Hier am Chemnitzer Opernhaus wurde im September Werner Bräunigs Roman „Rummelplatz“ auf die Bühne gebracht. Wegen der großen Resonanz wurden bereits etliche Zusatztermine ins Programm aufgenommen.

Chemnitz/Regensburg - Die Chemnitzer Opern-Uraufführung „Rummelplatz“ sorgt überregional für Aufsehen. Bei einer Gala in Regensburg wurde die Inszenierung mit dem „Oper! Award“ in der Kategorie „Bestes Festival“ ausgezeichnet. Das Theater Chemnitz habe ein Stück Weltliteratur vertont, das in der Region spielt, und so einen Riesenerfolg gelandet, lobte die Jury. Durch das Kulturhauptstadtjahr sei es dem Haus gelungen, trotz eigentlich begrenzter Mittel eine vielversprechende Uraufführung zu stemmen.

Die Oper hatte im September Premiere und erfreut sich großen Zuspruchs beim Publikum. Nach Angaben des Theaters waren alle Vorstellungen bisher ausverkauft und es wurden Zusatztermine anberaumt. Auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 soll es weitere Aufführungen geben.

Oper spielt im Uranbergbau der DDR

Die Oper basiert auf dem gleichnamigen Roman von Werner Bräunig und spielt im Uranbergbau im Erzgebirge vor dem Hintergrund des atomaren Wettrüstens in Ost und West nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Stoff wurde von der Autorin Jenny Erpenbeck und dem Komponisten Ludger Vollmer für die Opernbühne aufbereitet.

Verliehen wurde die undotierte Auszeichnung von der Fachzeitschrift „Oper!“. Bei der Gala wurde das Theater Regensburg zum „Besten Opernhaus des Jahres“ gekürt. Geehrt wurden auch die Staatskapelle Berlin mit Generalmusikdirektor Christian Thielemann als „Bestes Orchester“ sowie Barrie Kosky in der Kategorie „Bester Regisseur“. Den Preis für die „Beste Aufführung“ bekam Opernstar Cecilia Bartoli, Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele, für „Hotel Metamorphosis“. Als „Beste Wiederentdeckung“ wurde „Die toten Augen“ des Theaters Altenburg-Gera gewürdigt.