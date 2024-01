Frankfurt/Main - Das Studierendenhaus der Technischen Universität Braunschweig ist zum besten deutschen Bau 2024 gewählt worden. Wie das Deutsche Architekturmuseum (DAM) in Frankfurt am Freitag bekanntgab, wurde den Architekten Gustav Düsing und Max Hacke der erste Platz beim DAM-Preis Bauten zuerkannt.

DAM-Direktor Peter Cachola Schmal nannte das Gebäude „erstaunlich“: „Ein wunderbar elegantes und feines Bauwerk. Gleichzeitig ist es nachhaltig, zirkulär und innovativ - und ein Erstlingswerk.“ Das Gebäudes sei zudem äußerst nachhaltig, denn die Stahl-Glas-Konstruktion ist vollständig demontier- und wiederverwendbar.

Auf der Shortlist für den DAM-Preis standen neben dem Studierendenhaus die Überbauung eines Parkplatzes in München namens „Dante II“, der „Kunstraum Kassel“, eine neue Ausstellungshalle im Innenhof der denkmalgeschützten Kunsthochschule, sowie zwei Objekte in Berlin: das Gemeinschaftswohnprojekt „Baugruppe Kurfürstenstraße“ und der „Kantgaragenpalast“, eine umgebaute Großgarage.

Mit dem DAM-Preis werden seit 2007 jährlich herausragende Bauten in Deutschland ausgezeichnet. In einem gestaffelten Verfahren werden zunächst rund 100 Bauwerke nominiert - unabhängig von Bautypologie, Größe oder Bausumme. In einer ersten Jurysitzung werden Projekte für die Shortlist bestimmt. Die Jury wählt und bereist anschließend die Finalisten-Projekte, um daraus einen Preisträger zu küren.