Preise an Nachwuchsdesigner in Apolda vergeben

Apolda - Arbeiten von Nachwuchsdesignern sind in Apolda ausgezeichnet worden. Insgesamt sei der Apolda European Design Award bei seiner elften Auflage mit 30.000 Euro dotiert worden, teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Die Preise wurden am späten Samstagabend nach einer Modenschau vergeben. Präsentiert wurden dabei die Kreationen von 23 Modedesign-Absolventen, die zu dem Wettbewerb von zwölf Universitäten und Hochschulen aus fünf Ländern geschickt wurden.

Apolda hat eine lange Tradition der Strickindustrie. Der Designwettbewerb soll nicht nur Trends und Innovationen zeigen, sondern auch die Aufmerksamkeit auf regionale Textilindustrie lenken.

Den mit 12.000 Euro dotierten ersten Preis erhielt nach den Angaben Ella Gödecken von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Der zweite und dritte Preis ging an Eleonore Brive von der Hochschule Pforzheim und Nanyi Li von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle.

1993 erfolgte der Start für den Apoldaer Designpreis, um die regionale Strickwarenindustrie zu unterstützen. Er ist verbunden mit Strick-Workshops. Inzwischen sei dieses Projekt zu einem Sprungbrett für talentierte Nachwuchsdesigner aus Europa geworden, erklärte das Landratsamt. Der Apoldaer Designpreis sei der höchstdotierte Nachwuchs-Modepreis in Deutschland und werde alle drei Jahre ausgeschrieben.