Halle - Die Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt haben 2022 ihren Produktionswert um knapp 32 Prozent steigern können. „2022 meldeten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes und des Bergbaus in Sachsen-Anhalt einen Produktionswert von 51.015 Millionen Euro“, teile eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle am Freitag mit. Für den Anstieg seien allerdings eher gestiegene Einzelpreise als ein Anstieg der physischen Produktionsmenge verantwortlich.