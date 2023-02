Wie funktioniert Dorfgemeinschaft? Was passiert, wenn Großstädter mit Vorurteilen auf Dorfbewohner und ländliche Wirklichkeit treffen? Das kann man im Theater Neustrelitz bei „Über Menschen“ sehen.

Neustrelitz - Das Theater in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) bietet jetzt einen Einblick in das Seelenleben ostdeutscher Dörfer und Gegensätze von Stadt- und Landbewohnern. Die Premiere des Schauspiels „Über Menschen“ wurde am Freitagabend bei ausverkauftem Haus vom Publikum begeistert gefeiert. Das Stück ist als Theaterfassung von Schauspiel-Leiterin Tatjana Rese eine Uraufführung und geht auf den gleichnamigen Roman und Bestseller der Schriftstellerin Juli Zeh zurück.

Die Hauptrolle der Dora, die von Berlin auf das Land zieht, spielen Lisa Scheibner und Helene Grass, Tochter des Schriftstellers Günter Grass (1927-2015). Dadurch kann Dora als Hauptfigur gleichzeitig agieren und auch sich selbst reflektieren. Der Roman, der in einem fiktiven brandenburgischen Dorf spielt, wurde bisher selten auf Theaterbühnen gebracht, wie eine Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz sagte.

Dora ist eine Frau, die in Berlin bei einer hippen Werbeagentur arbeitet, aber in Pandemie-Zeiten die Großstadt satt hat und auf das Land zieht. Dort versucht sie ihr großes Grundstück in einen Selbstversorger-Garten zu verwandeln. Sie begegnet einem Nachbarn, der sich „Dorfnazi“ nennt, und etlichen anderen Charakteren, darunter einem schwulen Agrarunternehmerpaar. Mit der Wirklichkeit auf dem Land konfrontiert, geraten Doras Vorurteile gehörig ins Wanken.

„Es geht um die politische Relevanz ländlicher Gegenden“, sagte Rese zu ihrer Theaterfassung. Diese Relevanz werde unterschätzt, sei aber für die Zukunft des Landes entscheidend. Rese konfrontiert Schauspieler und Zuschauer dabei unter anderem mit einer Rede eines rechtsextremen Funktionärs, „gegen den Björn Höcke ein Softie ist“, wie es im Stück heißt, und mit einem verbotenen Horst-Wessel-Lied aus der NS-Zeit.

„In dem Stück geht es um die Begegnung von Menschen, die eigentlich politisch schon sehr weit voneinander entfernt sind“, sagte die Regisseurin. Das Premierenpublikum feierte am Ende vor allem beide Hauptdarstellerinnen und Matthias Horn, der den „Dorfnazi Gote“ spielt. „In Bracken - so heißt das Dorf - da ist man unter Leuten, da kann man sich nicht so leicht über Menschen erheben“, lautet einer der Kernsätze des Stückes. „Unter Leuten“ war ebenfalls ein Roman von Zeh.

Neustrelitz liegt rund 100 Kilometer nördlich von Berlin. In Mecklenburg-Vorpommern wird „Über Menschen“ zum ersten Mal auf eine Theaterbühne gebracht, sagte eine Theater-Sprecherin.