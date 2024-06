Ingolstadt - Abwehrspieler Philipp Preto verlässt Vizemeister Fischtown Pinguins und wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum ERC Ingolstadt. Bei den Oberbayern erhält der 23-Jährige einen Vertrag über eine Saison, wie Ingolstadt am Dienstag mitteilte.

Preto hatte in der abgelaufenen Spielzeit - seiner ersten kompletten in der DEL - mit den Pinguins aus Bremerhaven sensationell das Finale erreicht. Beim ERC sieht er nun die Chance für den nächsten Karriereschritt. „Die jungen Spieler bekommen hier viel Vertrauen, erhalten eine Menge Eiszeit und können sich sehr gut entwickeln“, sagte er in der Mitteilung.

Der in Speyer geborene Preto wurde in der Nachwuchsabteilung der Adler Mannheim ausgebildet und debütierte bei den Kurpfälzern in der DEL. Zur Saison 2023/24 wechselte er dann nach Bremerhaven.