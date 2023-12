Schönebeck - Zur Entschärfung der Hochwasserlage in Magdeburg und Schönebeck hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft das Pretziener Wehr geöffnet. Damit wird etwa ein Drittel des Elbe-Wassers an den beiden Städten vorbei durch einen Kanal geleitet, ehe es wieder in die Elbe fließt. Auf den umliegenden Deichen verfolgten am Donnerstagvormittag mehrere Hundert Menschen das Geschehen.

„Die intensiven Regenfälle in den vergangenen Wochen haben landesweit zu einem deutlichen Anstieg der Flusspegel geführt, so dass zehn Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser erstmalig wieder das Pretziener Wehr gezogen werden muss“, sagte Umweltminister Armin Willingmann laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Das etwa 135 Meter lange Wehr war zuletzt im Juni 2013 geöffnet worden.