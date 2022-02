Priester benutzt falsches Wort: Tausende Taufen ungültig

In einer katholischen Pfarrgemeinde in den USA sind möglicherweise Tausende Taufen ungültig, weil der Priester die falsche Taufformel verwendete.

Phoenix/dpa - In einer katholischen Pfarrgemeinde in Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) sind möglicherweise Tausende Taufen ungültig, weil der Priester die falsche Taufformel verwendete. Wie der Sender CNN und andere Medien unter Berufung auf das Bistum berichteten, verwendete Pater Andres Arango den Plural statt des Singulars und sagte «Wir taufen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes». Korrekt gewesen wäre «Ich taufe euch». Der aus Brasilien stammende Priester trat zurück.

Bischof Thomas J. Olmsted schrieb in einer Mitteilung an die Gläubigen, dass «Wir» sei unzulässig. «Es geht darum, dass es nicht die Gemeinde ist, die eine Person tauft, sondern vielmehr Christus, und Christus allein, der allen Sakramenten vorsteht», erläuterte der Bischof. Er bezog sich dabei auch auf eine Klarstellung der Vatikanischen Glaubenskongregation aus dem Jahr 2020, der zufolge die Formel «Wir» nicht gültig ist. Er glaube nicht, dass der Pater in böser Absicht gehandelt habe, fügte der Bischof hinzu.

Pater Arango schrieb, dass er seinen «Irrtum» zutiefst bereue. «Es macht mich traurig zu erfahren, dass ich während meines Priesteramtes ungültige Taufen vollzogen habe, indem ich die falsche Formel benutzte», schrieb Arango und teilte mit, dass er am 1. Februar als Pfarrer von St. Gregory zurückgetreten sei. Er wolle nun alles in seinen Kräften stehende tun, um dabei zu helfen, den Schaden wiedergutzumachen.

Aus der Mitteilung des Bistums ging nicht hervor, wie viele Menschen mit der falschen Formel getauft wurden. CNN sprach von «Tausenden». Das Bistum verwies auf seiner Internetseite darauf, dass bei einer ungültigen Taufe auch andere Sakramente, wie Kommunion, Firmung und sogar Eheschließungen ungültig werden könnten, da die Taufe das erste der sogenannten Initiationssakramente sei.