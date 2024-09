London - Erstmals seit dem Ende ihrer Chemotherapie hat Prinzessin Kate einen offiziellen Termin wahrgenommen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) traf sich mit Mitarbeitern der Stiftung Royal Foundation Centre for Early Childhood, wie britische Medien unter Verweis auf den Terminkalender der Royal Family berichteten. Es sei ihr erster Arbeitstermin seit dem Beginn ihrer Krebsbehandlung gewesen. Frühkindliche Entwicklung gilt als Herzensthema der künftigen Königin.

Erst vorige Woche hatte die 42-Jährige in einem emotionalen Video bekanntgegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe. Sie wolle langsam auch wieder Termine wahrnehmen. Das nicht öffentliche Treffen am Dienstag auf Schloss Windsor gilt als erster kleiner Schritt zurück in den Alltag. Bilder oder Videos der Begegnung gab es zunächst nicht. Kate und ihre Familie wohnen auf dem Gelände.

Die Princess of Wales, wie ihr offizieller Titel lautet, hatte ihre Krebserkrankung im März -ebenfalls in einer Videobotschaft - öffentlich gemacht. Seitdem hatte sie sich nur selten öffentlich gezeigt, zuletzt bei der Siegerehrung des Tennisturniers von Wimbledon im Juli.

Harry kommt nach England

Kates Schwager Prinz Harry wird demnächst erstmals seit Monaten wieder zu einem öffentlichen Termin in seine Heimat England reisen. Der jüngere Sohn von König Charles III. (75) werde in seiner Rolle als Schirmherr von Wellchild am 30. September an einer Veranstaltung teilnehmen, teilte die Organisation mit. Zuletzt war Harry im Mai zum zehnten Jahrestag der Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten, die er gegründet hat, nach London gereist.

Der Fünfte der britischen Thronfolge lebt seit Jahren mit Ehefrau Herzogin Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in Kalifornien. Das Verhältnis mit den Verwandten in Großbritannien gilt nach scharfen Vorwürfen des Paares gegen die Royal Family als zerrüttet. Im Mai traf Harry weder Vater Charles noch Bruder William. Durchaus für Aufsehen sorgte deshalb, dass ihm kürzlich sowohl auf dem offiziellen X-Account von Charles und Königin Camilla (77) als auch auf dem von William und Kate zum 40. Geburtstag gratuliert wurde.