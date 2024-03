Mücka - Exotische Fracht hat ein Mann in einem Transporter in Ostsachsen transportiert. Als Beamte das Fahrzeug in Mücka am Karsamstag kontrollierten, fanden sie neben zwei Jungbullen auch zwei Kängurus, zwei Lamas und einen Tukan auf der Ladefläche, wie die Polizeidirektion Görlitz am Ostersonntag mitteilte. „Das Fahrzeug war jedoch weder dafür ausgelegt, noch geeignet als Tiertransporter.“ Zudem habe der 45-Jährige keinerlei Genehmigungen gehabt und behauptet, die Tiere privat in Serbien erworben zu haben. Sie wurden vom Veterinäramt in Obhut genommen. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt, hieß es.