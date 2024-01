Berlin - Eine Pro-Palästina-Demonstration im Berliner Hauptbahnhof ist am Freitagabend friedlich zu Ende gegangen. Das sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Samstag. Die Polizei sprach von einer unteren dreistelligen Teilnehmerzahl. Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober hat es in Berlin immer wieder Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg gegeben.