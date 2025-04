Dresden - Für das kommende Schuljahr können sich Kitas sowie Grund- und Förderschulen wieder für das EU-Schulprogramm für kostenloses Obst, Gemüse und Milch bewerben. Das Online-Bewerbungsverfahren startet am Freitag und endet am 17. April, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte. Auch Einrichtungen, die im aktuellen Schuljahr schon am Programm teilnehmen, müssen und können sich erneut bewerben.

Die zugelassenen Einrichtungen werden ab Anfang Mai bekanntgegeben. Ein mal zugelassen, erhalten die Kitas und Schulen für jedes Kind zwei Portionen frisches Obst, Gemüse und Milch pro Woche. Obst und Gemüse können ausschließlich Grund- und Förderschulen beziehen, Milch steht darüber hinaus auch Kinderkrippen und Kindergärten offen. Mit der Teilnahme soll eine gesunde Ernährung gefördert werden.