Erfurt - Das Landesprogramm gegen Vereinsamung alter Menschen wird in Thüringen weiter ausgebaut. Ab Sommer soll es entsprechende Angebote auch in den Landkreisen Gotha und Saalfeld-Rudolstadt geben, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. Damit steigt die Zahl der Landkreise und kreisfreien Städte, die das Programm umsetzen, von bisher 12 auf 14 Kommunen. Das Programm „Agathe - Thüringer Initiative gegen Einsamkeit im Alter“ gibt es seit drei Jahren. Es soll älteren Menschen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrem eigenen Haushalt ermöglichen.

Dabei sind speziell geschulte Fachkräfte im Einsatz, die sich vor Ort um die Belange allein lebender Senioren kümmern. Sie besuchen sie zu Hause, organisieren Hilfen im Alltag wie Fahrten zum Arzt oder helfen bei Anträgen etwa für Wohngeld oder Hilfsmittel. In den beiden neu hinzukommenden Landkreisen werden insgesamt 13 Fachkräfte ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Zahl der Berater im ganzen Land steigt damit ab Sommer auf 69.

Ziel sei es, das Programm perspektivisch in allen Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten umzusetzen, damit alle Seniorinnen und Senioren davon profitierten, erklärte Sozialministerin Heike Werner (Linke). Für dieses Jahr seien 3,8 Millionen Euro im Landeshaushalt für das Programm eingeplant. Damit könnten die bestehenden Projekte fortgeführt und die neuen initiiert werden.

Das Programm wurde nach Ministeriumsangaben auch für den Deutschen Pavillon auf der Expo 2025 Osaka in Japan ausgewählt.