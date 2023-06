Bad Salzungen - Auch in Thüringens Wäldern soll mehr Lebensraum für Wildkatzen geschaffen werden. Dafür unterstützt das Landesumweltministerium ein Projekt der Umweltschutzorganisation BUND Thüringen mit 200.000 Euro. „Die Wiederausbreitung der Wildkatze in Thüringen ist ein großer Erfolg für den Natur- und Artenschutz“, sagte Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) laut Mitteilung. Er übergab am Dienstag dem BUND Thüringen einen Förderbescheid am Fuße des Großen Hörselbergs bei Bad Salzungen. Das Areal gilt als Wildkatzengebiet. Stengele lobte das Projekt namens „Wildkatzenwälder von morgen“: „Es werden Wälder entwickelt, die auch zahlreichen anderen Arten zugutekommen und die zugleich besonders klimarobust sind.“

Bei dem Projekt sollen vor allem Waldsäume umgestaltet werden. „Davon profitieren auch viele andere bedrohte Tierarten, wie Gelbbauchunke, Biber, Kleinsäuger, Fledermäuse und zahlreiche Vogelarten“, sagte der Projektleiter Thomas Mölich. Einen Schwerpunkt bilden der Thüringer Wald und das Thüringer Schiefergebirge, jedoch könnten auch in weiteren Gebieten Thüringens Projektmittel eingesetzt werden, hieß es seitens des Ministeriums.

An dem Wildkatzenprojekt sind auch BUND-Verbände in neun weiteren Bundesländern beteiligt. Auch das Bundesumweltministerium stellt Fördermittel bereit.

Wildkatzen (Felis silvestris) benötigen laut Ministerium strukturreiche, laubholzgeprägte Wälder mit Totholz und Gebüsch. Dort können sich die Tiere verstecken und geschützt ihre Jungen aufziehen. Gerne gehen sie demnach an Waldrändern und auf angrenzenden offenen Flächen auf Mäusejagd. „Solche naturnah bewirtschafteten und gepflegten Waldsäume bieten Wildkatzen nicht nur einen guten Lebensraum, die Wälder sind zudem besser vor Stürmen und Austrocknung geschützt, robuster gegenüber dem Klimawandel und widerstandsfähiger gegen das Artensterben“, hieß es.

Im vergangenen Jahr lebten laut Ministerium etwa 600 Wildkatzen in Thüringen. Sie unterscheiden sich in ihrem Aussehen laut BUND vor allem durch ihren breiten, buschigen Schwanz von Hauskatzen.