Dresden - Mit prominenter Unterstützung fördern der Freistaat und der Verband deutscher Musikschulen über ein Projekt „Stimme an!“ das Singen in Gemeinschaft. Ziel sei es, ab nächster Woche landesweit Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern, wie das Kulturministerium in Dresden am Mittwoch mitteilte. „Die Erfahrungen helfen Kindern und Jugendlichen eigene Interessen zu entwickeln und somit ihre Persönlichkeit zu stärken.“

Als Singpaten wurden etwa die Liedermacher Gerhard Schöne und Heinz-Rudolf Kunze, Sänger Felix Räuber und Volksmusikerin Stefanie Hertel und Sänger Felix Räuber, Dresdner Kruzianer und Leipziger Thomaner oder die Mezzosporanistin Sandra Janke gewonnen, „die im Musikleben Sachsens fest verwurzelt sind“. Das Projekt richtet sich unter dem Motto „Sing dir deine Welt“ an Kinder ab zwölf Jahren und soll deren Selbstbewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung stärken - und den Folgen der Corona-Beschränkungen wie Vereinsamung und Isolierung begegnen.