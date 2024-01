Proteste der Bauern in Niedersachsen angelaufen

Hannover - Im Zuge der Bauernproteste ist es am frühen Montagmorgen in Niedersachsen bereits zu mehreren Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen gekommen. In Oldenburg ist der Verkehr durch die Bauernproteste seit den frühen Morgenstunden bereits eingeschränkt, wie die Polizei mitteilte.

In Lüneburg hingegen sind zwar seit den frühen Morgenstunden zahlreiche Fahrzeuge unterwegs, zu erheblichen Verkehrseinschränkungen ist es nach Angaben der Polizei allerdings noch nicht gekommen. Auch im Kreis Uelzen sind nach Angaben eines dpa-Fotografen über 600 Fahrzeuge unterwegs.

Wegen der Proteste fällt im Landkreis Friesland am Montag der Präsenzunterricht an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Eine Notbetreuung in den Schulen ist gewährleistet.

Bundesweit sind Landwirte aufgerufen, ihren Ärger über eine drohende Streichung von Steuervorteilen auf die Straße zu tragen. Andere Berufsgruppen wie Lkw-Fahrer und Fischer haben sich daraufhin mit den Bauern solidarisiert. Allein in Bremen erwartet die Polizei daher bis zu 2000 Fahrzeuge, die von Niedersachsen aus sternförmig in die Hansestadt ziehen. Auch in Braunschweig ist eine Kundgebung geplant.