Neuruppin - Wegen einer Protestaktion von Landwirten, Handwerkern und weiteren Gewerbetreibenden sind am Freitagmorgen in Neuruppin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) mehrere Kreisverkehre und Ausfahrten gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, komme es dadurch zu Verkehrseinschränkungen. Größere Staus seien laut einem Sprecher jedoch nicht bekannt. Auch der öffentliche Nahverkehr laufe bislang weitestgehend störungsfrei. Die Organisatoren der Aktion hatten demnach im Vorfeld angekündigt, immer wieder die Blockaden für Autos und Busse zu öffnen. Die Blockaden sollen den Angaben zufolge noch bis 9 Uhr andauern. Wie viele Menschen und Traktoren an der Aktion teilnehmen, ist noch unklar.