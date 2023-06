Leipzig - Begleitet von Protesten von Klimaaktivisten hat am Donnerstag in Leipzig der Prozess gegen fünf Mitglieder der Letzten Generation begonnen. Die 22 bis 31 Jahre alten Angeklagten müssen sich vor dem Amtsgericht wegen Nötigung verantworten. Die drei Frauen und zwei Männer räumten zum Auftakt die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen ein. Es sei ein friedlicher, gewaltloser Protest im Kampf gegen die Klimakrise gewesen, betonten die Angeklagten.

Laut Anklage hatten die Klimaaktivisten vor etwa einem Jahr eine Straße in Leipzig blockiert. Während sich eine Frau und ein Mann im morgendlichen Berufsverkehr an die Straße geklebt hatten, hatte die Polizei das Festkleben bei den anderen verhindern können. Die Staatsanwaltschaft hatte im Frühjahr Strafbefehle gegen die Angeklagten in Höhe von jeweils 50 Tagessätzen erlassen. Dagegen hatten diese Widerspruch eingelegt.

Kurz nach dem Prozessauftakt blockierten mehrere Klimaaktivisten die Fahrbahn auf dem Georgiring in Leipzig. Etwa 45 Minuten später war die Aktion beendet. Auch vor dem Amtsgericht protestierte eine Hand voll Menschen gegen die Klimakrise. Mit einem Urteil wird am Donnerstag nicht gerechnet, es gibt noch einen Fortsetzungstermin am 4. Juli.