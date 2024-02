Ahrensburg - Eine Gruppe von rund 120 Menschen und mehr als 40 Fahrzeugen hat eine Druckerei des Axel-Springer-Verlags in Ahrensburg in Schleswig-Holstein blockiert. Die Demonstration in der Nacht zum Samstag richtete sich laut Polizei gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung sowie die Berichterstattung der Medien. Den Angaben zufolge versperrte die Protestaktion die Zufahrt zum Gelände des Druckereibetriebs Prinovis etwa sechs Stunden lang.

Wie hoch der wirtschaftliche Schaden durch die Blockade ist, blieb zunächst unklar. Ein Vertreter des Axel-Springer-Verlags habe der Polizei gegenüber von möglichen Ausfällen in der Zeitungsverteilung am Wochenende gesprochen.