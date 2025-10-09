In Berlin-Kreuzberg kommt es in der Nacht zu Protestaktionen im Kontext des Nahostkonfliktes, Pyrotechnik wird gezündet. Ein Online-Aufruf soll der Auslöser gewesen sein.

Berlin - In der Nacht zum Donnerstag haben von der Polizei als propalästinensisch bezeichnete Protestierende in Berlin-Kreuzberg Pyrotechnik gezündet und Straßen mit Mülltonnen blockiert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich die Personen in mehreren kleinen Gruppen nahe der Kreuzung Mehringdamm und Gneisenaustraße. Zuvor sollen in sozialen Netzwerken anonyme Beiträge mit Bezug zum Nahost-Konflikt zu Störaktionen aufgerufen haben. Die Polizei beendete die Vorfälle kurz vor Mitternacht. Verletzte gab es nicht.