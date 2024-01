Friesoythe - Nachdem ein 35 Jahre alter Teilnehmer der Bauernproteste bei Friesoythe im Landkreis Cloppenburg von einem Auto angefahren wurde, sitzt der 45 Jahre alte Fahrer nun in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizeidirektion Oldenburg am Mittwoch auf Anfrage mit. Demnach war der Mann bereits am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Zuvor hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.

Früheren Angaben der Polizei vom Montag zufolge war der 35-Jährige, der sich an der Demonstration der Landwirte beteiligte, von dem Autofahrer angefahren und verletzt worden. Demnach wollte der 45-Jährige mit seinem Wagen eine Blockade umfahren und erfasste dabei den 35-Jährigen auf einem Gehweg. Der Autofahrer fuhr zunächst weiter und flüchtete. Polizisten stellten ihn später und nahmen ihn fest.

Der 35-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er konnte die Klinik aber bereits am Montag wieder verlassen.

Nach dem Vorfall war die Polizei dem Verdacht nachgegangen, dass der Fahrer vorsätzlich gehandelt haben könnte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Nach Angaben des Innenministeriums in Hannover vom Dienstag wurde der Fall als versuchter Totschlag gewertet.

Die Polizei wertet nach eigenen Angaben zurzeit gesicherte Spuren und Hinweise aus. Außerdem sollen Zeugen vernommen werden, um den genauen Ablauf des Vorfalls zu rekonstruieren, wie die Beamten mitteilten.