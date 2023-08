Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Berlin - Knapp sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens in Berlin beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem inzwischen 20-Jährigen Totschlag vor. Sie geht davon aus, dass er am 21. Februar im Bürgerpark Pankow sieben Mal auf das Kind eingestochen hat. Das Mädchen starb im Krankenhaus. Das Motiv für die Tat ist unklar. Bislang hat sich der Angeklagte nach Justizangaben nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das Landgericht Berlin hat bislang insgesamt 16 Verhandlungstage eingeplant, ein Urteil könnte demnach am 10. November gesprochen werden.

Der Angeklagte war am 21. Februar am Rande des Parks festgenommen worden - kurze Zeit, nachdem das vermisst gemeldete Mädchen leblos in einem Gebüsch aufgefunden worden war. Seitdem befindet sich der 20-Jährige, der nach Behördenangaben deutscher und türkischer Staatsangehöriger ist, in Untersuchungshaft.

Am Tattag sollte er laut Zeugen zwischenzeitlich auf das Mädchen und seine drei jüngeren Geschwister auf einem Spielplatz nahe dem Park aufpassen. Laut Ermittlungen soll er das Mädchen zunächst aus den Augen verloren und gesucht haben. Nachdem er das Kind wiedergefunden hatte, habe er es mutmaßlich durch mehrere Messerstiche getötet, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Weil der Beschuldigte zur Tatzeit Heranwachsender war, ist eine Jugendkammer für den Fall zuständig. Bei Verdächtigen zwischen 18 und unter 21 Jahren haben die Richter bei einer Verurteilung die Wahl, ob diese nach Erwachsenenstrafrecht oder Jugendstrafrecht erfolgt.