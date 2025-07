Neuruppin/Casekow - Nach einer Gewaltattacke mit zwei Toten in der Uckermark steht ein 28-Jähriger ab heute (9.30 Uhr) vor Gericht. Der Mann soll im Januar seine 19-jährige Ex-Freundin in Casekow schwer verletzt und im Anschluss deren 16 Jahre alten Bruder und die 26 Jahre alte Lebensgefährtin ihres Vaters getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei der Tat verletzte sich der Tatverdächtige selbst.

Perspektivisch soll der Mann, der eine deutsche Staatsangehörigkeit hat, in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Ein Gutachten habe Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung festgestellt, so die Staatsanwaltschaft. Der ursprüngliche U-Haft-Befehl wurde deshalb in einen sogenannten Unterbringungsbefehl in ein psychiatrisches Krankenhaus umgewandelt.

Dem 27-Jährigen wird versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung sowie Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen.