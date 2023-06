Ein Schild mit dem niedersächsischen Landeswappen hängt am Eingang zum Landgericht Oldenburg.

Oldenburg - Nach dem Tod eines Pflegebedürftigen vor rund fünf Jahren müssen sich am Landgericht Oldenburg zwei Frauen verantworten: eine 65-Jährige und ihre 31 Jahre alte Tochter. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, durch Unterlassen den Tod des Mannes verursacht zu haben. Zu Beginn des Prozesses äußerten sich die Frauen am Dienstag nicht. Laut Anklage haben die Mutter und ihre Tochter nur vorgetäuscht, den Kranken pflegen zu wollen. Sie zogen 2016 in das Haus des Mannes ein, zu dem Zeitpunkt war er 63 Jahre alt.

Im Juli 2018 war er an den Folgen einer unbehandelten schweren Erkrankung gestorben. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts hält einen Mord aus Habgier für möglich.