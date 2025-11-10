Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt dauert nur etwas mehr als eine Minute - die Folgen sind dramatisch. Der Prozess gegen den Täter wird nach dem Auftakt schon bald unterbrochen.

In Magdeburg beginnt der Prozess gegen den Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Magdeburg - Der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist noch vor der Verlesung der Anklage unterbrochen worden. Hintergrund der Pause etwa eine dreiviertel Stunde nach Beginn der Verhandlung sind zwei Anträge der Verteidigung.

Darin bemängelt der Anwalt des Angeklagten Taleb al-Abdulmohsen vor allem, dass sein Mandant während des Prozesses aus Sicherheitsgründen in einer Glasbox sitzen muss. Dies sei unverhältnismäßig, kritisiert Thomas Rutkowski.

Der Prozess vor dem Landgericht in einer extra gebauten Halle erfolgt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Der aus Saudi-Arabien stammende Angeklagte wurde mit einem Hubschrauber aus der Haftanstalt Burg zum Prozess gebracht. Maskierte Justizbeamte führten den 51-Jährigen in den Saal und sitzen neben ihm in der Box.

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg begründet die Sicherheitsmaßnahmen unter anderem damit, dass der Angeklagte so auch vor möglichen Racheakten geschützt werden soll.