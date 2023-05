Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Koblenz - Der Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ geht an diesem Donnerstag (ab 9.00 Uhr) in den dritten Verhandlungstag. Zunächst steht die Fortsetzung einer Erklärung des Angeklagten Sven Birkmann an. Der 55-Jährige aus Brandenburg hatte zuletzt selbst und durch seinen Anwalt über mehrere Stunden hinweg mit einer Erklärung begonnen. Darin hieß es unter anderem, dass die Corona-Politik in Deutschland ein Auslöser für sein Handeln gewesen sei. Anschließend könnten noch weitere Erklärungen von Angeklagten folgen. Zeugen sind zunächst noch nicht geladen.

In dem Verfahren sitzen insgesamt fünf Personen auf der Anklagebank - vier Männer im Alter zwischen 44 und 56 Jahren und eine 75-jährige frühere Lehrerin aus Mainz. Ihnen wird vorgeworfen, eine inländische terroristische Vereinigung gegründet zu haben oder darin Mitglied gewesen zu sein. Die Gruppe soll einem Umsturz geplant haben, wollte laut Anklage Chaos durch einen großflächigen Stromausfall verursachen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen. Die Fünf wurden 2022 festgenommen.