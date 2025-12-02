Unbeaufsichtigt in der sogenannten Liebeszelle: Ein Gefängnisbesuch endet für eine Frau tödlich. Was hinter der verschlossenen Tür geschah, wird nun vor Gericht aufgearbeitet.

Am Landgericht Stendal beginnt der Prozess gegen einen Häftling, der seine Ehefrau während eines Besuchs in der sogenannten Liebeszelle erwürgt haben soll. (Symbolfoto)

Stendal/Burg - Am Landgericht Stendal beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen Häftling, der seine Ehefrau während eines Besuchs in einer sogenannten Liebeszelle erwürgt haben soll. Der Mann sitzt in der Justizvollzugsanstalt Burg ein.

Die Staatsanwaltschaft Stendal wirft dem Häftling Totschlag vor. Die Frau war 35 Jahre alt und wurde am Nachmittag des Tattags im April tot aufgefunden. In solchen Räumen können Häftlinge meist mehrere Stunden lang unbeaufsichtigt Zeit mit ihren Partnern oder Familienangehörigen verbringen.