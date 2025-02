Im vergangenen Jahr soll eine 38-jährige Person einen Wachmann einer Geflüchtetenunterkunft in Potsdam mit einem Messer getötet haben. Nun startet am Landgericht der Prozess.

Am Landgericht in Potsdam startet nach der tödlichen Attacke auf einen Wachmann der Prozess. (Symbolbild)

Potsdam - Nach der tödlichen Attacke auf einen Wachmann einer Geflüchtetenunterkunft startet am Landgericht am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen eine 38 Jahre alte Person. Sie soll im vergangenen Jahr den 33-Jährigen mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Der Mann starb später an seinen Verletzungen im Krankenhaus. Der angeklagten Person wird Totschlag vorgeworfen.

Bislang hatte sie sich nicht zu den Vorwürfen eingelassen, und es wurde bisher nicht bekannt, warum es zu dem Vorfall kam. Auch das Verhältnis zwischen dem Opfer und der tatverdächtigen Person ist noch unklar.