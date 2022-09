Prozess: Pfarrer im Besitz von Missbrauchsdarstellungen

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand.

Osnabrück - Wegen des Besitzes von Kindesmissbrauchsbildern muss sich ein katholischer Pfarrer Ende Oktober vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Dem 58-Jährigen werde vorgeworfen, sich Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet heruntergeladen und auf unterschiedlichen Datenträgern gespeichert zu haben, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sollen den Angaben zufolge kinderpornografische Dateien in mittlerer vierstelliger Zahl gefunden worden sein. Zu dem Verhandlungstermin am 26. Oktober (13.00 Uhr) seien keine Zeugen geladen, hieß es weiter.

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hatte den Priester im November vorläufig vom Dienst entbunden und mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entpflichtet. Der Geistliche aus Osnabrück soll bis zum Ende des Verfahrens von allen kirchlichen Aufgaben entbunden bleiben. So darf er zum Beispiel keine Messen mehr feiern.