Hannover - Wegen des Vorwurfs der besonders schweren Vergewaltigung muss sich ein ehemaliger Pfleger eines Kinderkrankenhauses vor dem Landgericht Hannover verantworten. Der 1983 geborene Mann soll eine junge Frau, die in der Klinik Patientin war, in Hannover mehrfach vergewaltigt haben. Dabei soll er auch ein Messer verwendet haben. Bei den ersten vorgeworfenen Taten sei die mutmaßlich Geschädigte 16 Jahre alt gewesen, sagte eine Gerichtssprecherin. Laut Anklage leidet sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und erstarre in bedrohlichen Situationen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die junge Frau sich bei den vorgeworfenen Taten in einem Zustand der „Unfähigkeit der Willensbildung“ befunden habe. An diesem Freitag (9.30 Uhr), dem zweiten Verhandlungstag, soll der Angeklagte weiter befragt werden. Nach voraussichtlich zwölf Prozesstagen könnte am 25. Juni das Urteil gesprochen werden.