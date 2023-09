Berlin - Eine Mutter, die ihr Baby misshandelt und tödlich verletzt haben soll, hat vor dem Berliner Landgericht geschwiegen. Das kleine Mädchen war knapp drei Monate alt, als es laut Anklage am 12. Mai vorigen Jahres bewusstlos in seinem Kinderbett gelegen habe und wenig später in einem Krankenhaus gestorben sei. Der Verteidiger erklärte zu Prozessbeginn am Donnerstag, die Angeklagte werde sich derzeit nicht zu den Vorwürfen äußern. Der 26-Jährigen wird Totschlag zur Last gelegt.

Die junge Frau mit nigerianischer Staatsbürgerschaft soll damals mit zwei Kleinkindern und dem Baby in einer Gemeinschaftsunterkunft für Frauen in Berlin-Lichtenrade gelebt haben. Zwischen dem 7. April und 12. Mai 2022 soll sie laut Anklage „einmal, wahrscheinlich aber sogar mehrfach, möglicherweise viermal“ auf unbekannte Art und Weise gewaltsam auf das Kind eingewirkt haben.

Naheliegend sei, dass das Baby durch einen „Anstoß“ oder durch Schläge einen Bruch am Schädelknochen erlitten habe, heißt es weiter in der Anklage. Anschließend soll die Mutter ihre kleine Tochter im Bereich der Rippen gepackt und heftig geschüttelt haben. Das Kind habe dadurch ein Schütteltrauma, ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Einblutung im linken Sehnerv erlitten.

Die Angeklagte soll 2014 von Nigeria nach Deutschland gekommen sein. Ihr Asylantrag sei vor mehreren Jahren abgelehnt worden, hieß es am Rande der Verhandlung. Im März dieses Jahres wurde die Frau verhaftet und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Grund dafür sei unter anderem das erwartete Strafmaß wegen Totschlags sowie die Tatsache, dass die 26-Jährige keinen festen Wohnsitz hatte, teilte die Anklagebehörde damals mit. Der Prozess wird am 28. September fortgesetzt.