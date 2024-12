Die Abiturfeier seiner Schwester ist vorbei. Ein 20-Jähriger sitzt noch mit Freunden in der Nähe, als er von Unbekannten angesprochen wird. Ein Streit eskaliert.

Prozess um Totschlag nach Abifeier in Bad Oeynhausen beginnt

Am Dienstag startet der Prozess um den gewaltsamen Tod eines 20-Jährigen im Kurpark von Bad Oeynhausen. Die Menschen hatten am Tatort Blumen, Kerzen und handgeschriebene Trauerbekundungen an einem Baum abgelegt. (Archivfoto)

Bielefeld - Sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 20-Jährigen nach einer Abiturfeier im Kurpark von Bad Oeynhausen beginnt am Morgen (8.30 Uhr) der Prozess gegen drei junge Männer. Die Anklage wirft dem 18 Jahre alten Haupttäter aus Bad Oeynhausen Totschlag, Körperverletzung und Diebstahl zum Nachteil eines hilflosen Menschen vor. Der Syrer war in Begleitung zweier 19-Jähriger. Die beiden Deutschen stehen wegen gefährlicher Körperverletzung und Hehlerei vor Gericht. Sie kommen aus Bad Oeynhausen und aus Staßfurt in Sachsen-Anhalt.

Am ersten Prozesstag steht laut der Planung des Gerichts nur die Verlesung der Anklageschrift auf dem Programm. Weiter geht es im neuen Jahr am 6. Januar. Der Fall aus Juni 2024 hatte Wellen bis in die Landes- und Bundespolitik geschlagen und eine Debatte über Zuwanderung und Abschiebung von ausländischen Straftätern befeuert.