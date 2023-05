Bremen - Im Prozess um eine zerstückelte Leiche ist der 47 Jahre alte Angeklagte aus Bremerhaven wegen Mordes und des Vortäuschens einer Straftat zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Urteil fiel am Dienstagmorgen am Landgericht Bremen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Deutsche seine 32 Jahre alte Frau betäubt und getötet hat. Die Leiche hat der Hafenarbeiter dem Gericht nach zerteilt und in einen Koffer gepackt, den er in den Fluss Geeste warf. Der Mann habe aus Heimtücke gehandelt. Das Gericht stellte keine besondere Schwere der Schuld fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.